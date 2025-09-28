На Украине миллиардер Абрамович попал в базу экстремистского «Миротворца»*
Российский миллиардер Роман Абрамович находится в базе данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец»*. Он попал туда еще более трех лет назад, сообщает ТАСС.
На сайт добавили персональные данные Абрамовича. Информация появилась там еще в марте 2022 года.
Абрамовича добавили на «Миротворец»* за поддержку российской армии. Другая причина — лоббирование интересов РФ.
Сайт «Миротворец»* появился в 2014 году. Там выкладывают личные данные всех, кто, по мнению Киева, угрожает нацбезопасности Украины. Там публикуют информацию о политиках, журналистах и артистах.
*Сайт «Миротворец» — экстремистский, доступ к нему в России заблокирован.
