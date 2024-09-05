Руководитель РЭО и ио губернатора Калининградской области обсудили развитие системы управления ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных 3 сентября провели рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«Внедрение перспективных инициатив позволит достичь всех намеченных показателей Национального проекта. РЭО готов предоставить до 95% необходимого финансирования по инвестиционным проектам, подтвержденным государственной экспертизой, а также обеспечить методологическую поддержку в ликвидации объектов накопленного экологического ущерба», — заявил Денис Буцаев.

Во время встречи обсуждалась дорожная карта основных мероприятий в сфере ТКО, с особым акцентом на участие экологического сообщества и активистов. Модернизация полигонов и строительство мусоросортировочных комплексов позволит перерабатывать и обеспечивать утилизацию более 50% ТКО, образующихся в регионе, способствуя формированию экономики замкнутого цикла.

Алексей Беспрозванных подчеркнул необходимость создания системы обработки, утилизации и площадок для захоронения отходов, расположенных исключительно на территории области, учитывая ее географические особенности.

«Мы подняли этот вопрос на встрече с Президентом, и он поддержал наши предложения по модернизации системы обращения с ТКО. Наши приоритетные задачи — улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни населения. В этом важна совместная работа с Российским экологическим оператором, который обладает значительным опытом и положительными практиками создания современных сортировочных и перерабатывающих комплексов», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора.