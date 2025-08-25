RTVI: Бастрыкин станет полпредом Путина, а глава Минюста Чуйченко возглавит СК

сегодня в 18:47

В связи с перестановками в российских органах власти глава СК РФ Александр Бастрыкин может покинуть свой пост и стать полномочным представителем президента России. Между тем на его должность могут назначить Константина Чуйченко, который сейчас возглавляет Минюст, сообщает RTVI .

Ранее стало известно, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда. После его ожидаемого перехода Генпрокуратуру может возглавить полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

На освободившуюся должность, в свою очередь, планируется назначить Бастрыкина. В таком случае на пост главы СК может претендовать Чуйченко.

При этом неизвестно, кто будет возглавлять Минюст, если Чуйченко займет должность председателя СК РФ.