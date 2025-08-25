RTVI: Бастрыкин станет полпредом Путина, а глава Минюста Чуйченко возглавит СК
Фото - © РИА Новости
В связи с перестановками в российских органах власти глава СК РФ Александр Бастрыкин может покинуть свой пост и стать полномочным представителем президента России. Между тем на его должность могут назначить Константина Чуйченко, который сейчас возглавляет Минюст, сообщает RTVI.
Ранее стало известно, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда. После его ожидаемого перехода Генпрокуратуру может возглавить полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
На освободившуюся должность, в свою очередь, планируется назначить Бастрыкина. В таком случае на пост главы СК может претендовать Чуйченко.
При этом неизвестно, кто будет возглавлять Минюст, если Чуйченко займет должность председателя СК РФ.