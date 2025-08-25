Игорь Краснов может стать председателем Верховного суда

Вакантную должность председателя Верховного суда может занять генпрокурор Игорь Краснов. Он уже подал соответствующее заявление, сообщает РБК .

25 августа — это последний день, когда Высшая квалификационная коллегия судей принимает документы от соискателей на пост председателя Верховного суда. Квалификационный экзамен на данную должность могут не сдавать действующие судьи.

Также от него освобождают тех, кто имеет ученую степень кандидата или доктора юридических наук, заслуженные юристы РФ, а еще судьи в отставке, но привлекаемые к работе. Отмечается, что у Краснова есть звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Его ему присвоил 22 августа президент РФ Владимир Путин за «заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу».

Ранее сообщалось, что возглавить Верховный суд России может глава СК РФ Александр Бастрыкин. Его кандидатуру обсуждали как «наиболее очевидную».

Пост председателя Верховного суда России стал вакантным после смерти Ирины Подносовой. О биографии юриста и возможных причинах смерти рассказываем в материале РИАМО.