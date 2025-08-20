Бастрыкин может возглавить Верховный суд России

сегодня в 12:25

Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина рассматривают на должность главы Верховного суда России. Его кандидатуру обсуждают как «наиболее очевидную», сообщают «Ведомости» .

Отклики на вакансию принимаются до 25 августа. Конкурс открыли после смерти председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой.

Что касается Бастрыкина, срок его полномочий на посту главы СК РФ заканчивается 27 августа. Указ президента России Владимира Путина о новом продлении срока до сих пор не публиковался.

«Пост председателя ВС должен занять доверенный и понятный первому лицу человек», — заявил источник издания.

