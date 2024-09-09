RT: стала известна судьба бойца, чей позывной был написан в доме под Курском

Стала известна судьба российского бойца, чей позывной — Хан — был написан на стене дома в Курской области, сообщает RT .

Оказалось, что бойцом с позывным Хан оказался житель Мурманска Владимир Ханжиян. В последний раз он звонил своей семье 8 августа и сказал жене, что отправляется на боевое задание. Потом связь прервалась.

Его брат начал поиски. Он стал собирать информацию о нем в чатах родных военных и госпиталях.

Его брат рассказал, что Владимир был числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции.

По словам родственников бойца, надпись с позывными могли оставить его сослуживцы двумя днями позже, чтобы увековечить память о нем.

Ранее сообщалось, что последние 10 лет уроженец Донбасса с позывным Мазай несет воинскую службу, он рассказал, как вера помогает ему на фронте, а также какие технологии помогают спасти жизни военнослужащих.