Боец с позывным Мазай рассказал о роли веры в службе на СВО

Последние 10 лет уроженец Донбасса с позывным Мазай несет воинскую службу, он рассказал, как вера помогает ему на фронте, а также какие технологии помогают спасти жизни военнослужащих.

Настоящим патриотом можно назвать того, кто осознанно сделал выбор и не остался в стороне в трудные для России времена — отправился защищать родную землю и близких людей на службе по контракту. С каждым днем таких ребят, кто понимает, что Родина нуждается в их поддержке, становится только больше. Один из них — уроженец Донбасса с позывным Мазай, который служит уже 10 лет. Он рассказал, как вера в Бога и технологии помогают ему на фронте.

Боец с позывным Мазай несет службу в батальоне архангела Михаила и считает, что покровитель православного батальона оберегает его. За все 10 лет он не получил ни одного серьезного ранения. И теперь он сам помогает военнослужащим выживать благодаря развитию технологий.

«Для того чтобы облегчить работу пулеметчика, вместо него может поехать робот. Саперы, медицина, эвакуация — это все развивается», — рассказал боец с позывным Мазай.

Военнослужащий несет службу с 2014 года. С этого времени командующее руководство доносило до него и других военных главную истину — важно сохранять жизни и здоровье бойцов, поэтому Мазай начал помогать развивать технологии.

«Особая благодарность (президенту РФ — ред.) Владимиру Владимировичу Путину за то, что не бросил Донбасс. За то, что мы его ждали 8 лет и, наконец-то, дождались», — заключил Мазай.

По примеру Мазая на сегодняшний день на службу по контракту в Минобороны идут настоящие патриоты, которые защищают Отечество без каких-либо условий. Защита России для них является долгом, который они, как настоящие мужчины, исполняют без колебаний. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

Власти России очень ценят вклад военнослужащих, поэтому заботятся об их комфорте, а также оказывают помощь семьям. При заключении контракта от региона и государства добровольцы получают не менее 800 тысяч рублей в общей сложности. Если же за время службы их направляют выполнить боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине, то тогда к зарплате добавляют суточные пособия. Бойцы российской армии получает от 210 тысяч рублей ежемесячно.

У военнослужащих есть также и дополнительные выплаты — до 1 миллиона рублей в год, 100% компенсация военной пенсии, а также выплаты за государственные и ведомственные награды.

В Подмосковье местные жители могут пойти на добровольную службу по контракту, обратившись в специально созданный центр отбора контрактников, расположенный в Балашихе на Восточном шоссе, владение 2. Задать вопросы о подписании контракта можно по телефону: 8 (495) 990-77-77 или найти ответ самостоятельно на сайте контрактмо.рф.

Власти Подмосковья и Минобороны России давно наладили тесное сотрудничество и уделяют максимальное внимание военнослужащим и их семьям.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем, все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.