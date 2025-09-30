Рожнов: День воссоединения с 4 регионами — особая дата в новейшей истории РФ

День воссоединения РФ с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями — выбор народа, сообщил РИАМО заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Олег Рожнов.

«30 сентября — особая дата в новейшей истории нашей страны. В этот день Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией. Это решение стало символом справедливости, укрепления исторической правды и народного выбора», — сказал Рожнов.

Он отметил, что важнейшую роль в обеспечении мирной и спокойной жизни сыграли Вооруженные силы России, которые продолжают выполнять свой долг по защите страны и ее людей.

«Для государства это событие означает ответственность за развитие присоединившихся территорий, укрепление социальной и экономической инфраструктуры, поддержку образования, здравоохранения и культуры», — добавил Рожнов.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

Ранее с праздником россиян поздравил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что вместе граждане защищают любовь к Родине и единство исторической судьбы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.