Рожденные в год лошади жители РФ чаще выигрывали миллионы в лотерее в 2025 году

Наиболее часто в 2025 году миллионерами, благодаря лотерее, становились жители РФ, которые родились в год лошади. Об этом РИА Новости рассказали аналитики «Национальной Лотереи».

Около 9% ее участников родились в год лошади. Они появились в 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 и 2002 году.

Еще удача в 2025 году улыбнулась драконам, тиграм и козам. Около 8,6% участников были рождены в этот год в соответствии с китайским гороскопом.

Также большие суммы денег в лотерею выиграли «быки» (8,3%), «змеи» (8,1%) и «кролики» (8,2%). Чуть реже побеждали представители знаков петуха, крысы и собаки — по 7-7,6%.

