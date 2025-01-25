Ростовский губернатор запретил привозить в регион песок с мазутом
Песок с мазутом с побережья не будут утилизировать в Ростовской области
Песок с мазутом с побережья Черного моря, который попал туда после крушения танкеров, не будут утилизировать в Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь.
Ранее нефтеотходы завозили на свалку в Семикаракорском районе Ростовской области. Это вызвало возмущение местных жителей.
«Сегодня по моему поручению на полигон… выезжали с проверкой Роспотребнадзор и Минприроды. Отдельно подключилась прокуратура. Полигон к этой работе не готов», — написал глава региона в соцсетях.
Он добавил, что в Ростовской области готовы «оказать посильную помощь Кубани и Крыму», но без ущерба для экологии.
15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Черном море. Разлившийся мазут попал на побережье в районе Анапы и в Крыму.