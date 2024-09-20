«Ростелеком» отменил плату за звонки и интернет в тверском Торопце

«Ростелеком» отменил оплату за услуги связи в Торопце и муниципальном округе

Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» отменила плату за звонки и интернет в городе Торопец и Торопецком муниципальном округе Тверской области, сообщает пресс-служба местной администрации.

Речь идет о домашнем телефоне и интернете, интерактивном телевидении, сотовой связи и видеосервисе Wink. Услуги связи будут доступны бесплатно даже при минусовом балансе. Условия будут действовать до 30 сентября для жителей более 40 населенных пунктов.

Особые условия действуют для абонентов вне зависимости от их тарифного плана. Активация «отмены оплаты» уже включена автоматически и не требует дополнительного оформления.

Бесплатные услуги мобильного оператора позволят местным жителям быть на связи с родными и близкими, а также обращаться за помощью к экстренным службам и получать актуальную информацию.

Ранее стало известно, что алкогольные напитки перестали продавать в продуктовых магазинах в Торопце Тверской области после атаки украинских беспилотников.