Рост госпошлины за обращение в суд может отпугнуть коллекторов от россиян

Руководитель налоговой практики юридической фирмы Bishenov&Partners Оксана Соболева считает, что коллекторы скоро потеряют интерес к некоторым долгам россиян из-за изменения размера госпошлины при обращении в суд, сообщает «Прайм» .

По словам Соболевой, новые госпошлины в суде могут не только отпугнуть от россиян коллекторов, но и усложнить жизнь простых граждан. Размер госпошлин планируют увеличить не только для компаний, но и для частных лиц, что, в свою очередь, сузит возможность для защиты своих прав законным способом.

«Например, ранее пошлина за подачу иска физическим лицом составляла 300 рублей, теперь же она увеличена до 5 тыс. рублей. Рост более чем в 16 раз. Для компаний размер пошлины возрос с 6 до 20 тыс. рублей. Это может серьезно повлиять на решение граждан и организаций обращаться в суд и защищать свои права», — рассказала Соболева.

Юрист отметила, что есть и хороший момент в увеличении госпошлины при обращении в суд. С высокой вероятностью сократятся массовые иски без достаточных доказательств.

Ранее сообщалось, что в России увеличили госпошлину для выдачи загранпаспорта. Теперь ее размер составляет 6 тыс. рублей.