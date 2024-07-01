В РФ вырос размер госпошлин за выдачу загранпаспорта нового поколения

С понедельника в стране увеличился размер госпошлины за выдачу гражданину загранпаспорта нового поколения, сообщается на сайте Госдумы.

Она теперь составляет 6 тыс. рублей, для ребенка до 14 лет — 3 тыс. рублей.

Оплатить госпошлину можно после подтверждения приема заявления от ведомства, но до того, как идти в МВД с оригиналами документов.

Срок действия паспорта нового образца составляет 10 лет. В него монтируется микрочип с цифровым изображением лица и папиллярных узоров двух пальцев рук. Этот документ надежно защищен от подделки и позволяет быстрее проходить погранконтроль.

Также с понедельника стоимость вида на жительство гражданина другой страны составляет 6 тыс. рублей, разрешений на привлечение и использование иностранных работников — 12 тыс. рублей, разрешения на работу иностранцу или прием в российское гражданство — 4,2 тыс. рублей.