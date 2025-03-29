Росстат: каждый девятый житель России чувствует регулярный стресс на работе

Более 11% жителей России ощущают регулярный стресс на работе. Такое значение оказалось самым маленьким с 2011 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование условий жизни россиян, которое организовал Росстат.

Выяснилось, что 11,4% сограждан чувствуют регулярный стресс и напряжение на рабочем месте. Мужчин в этой категории 11,8%, а женщин 11%.

Почти не испытывают стресс на работе 24,2% россиян. В 2011 году количество людей, которые регулярно ощущают напряжение во время работы, было в два раза выше — 24,8%.

Ранее интегративный психолог-практик Мария Фогель сказала, что постоянная усталость, раздражительность могут быть признаками хронического стресса. Если не изменить ситуацию, то качество жизни упадет, а здоровье ухудшится.