Росстандарт: запрета на ввоз бананов до 14 см не будет после введения ГОСТа

Новый межгосударственный ГОСТ на бананы, который вступит в силу с 1 марта, не запрещает ввоз в РФ таких товаров длиной до 14 сантиметров. Стандарт устанавливает требования к свежим бананам сортов Musa группы ААА, рассказали ТАСС в Росстандарте.

До этого СМИ писали, что новый межгосударственный ГОСТ на бананы, который начнет функционировать с 1 марта, якобы запрещает ввозить товары до 14 сантиметров. В пресс-службе Росстандарта опровергли информацию.

Положения нового стандарта не считаются чем-либо новым для рынка РФ. В стране с 2000 года работает государственный стандарт на бананы.

Новый документ воспроизводит нынешние требования. Также он нужен для гармонизации на пространстве стран СНГ, закрепляя единые подходы к качеству продукции.

Ранее Росстандарт утвердил первый в России ГОСТ на бананы, предназначенные для ввоза в страну. Одно из требований — бананы должны ввозиться исключительно зелеными или светло-зелеными. Желтые плоды под запретом: они должны дозревать до потребительской спелости уже на территории России.

