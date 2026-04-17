Ш***** е*****: в Башкирии мужчина уличил измену девушки через камеру домофона

В башкирском городе Мелеуз произошел инцидент на почве ревности, который привел к уголовным последствиям для обоих участников любовного треугольника. 23-летний молодой человек заподозрил свою возлюбленную в измене и решил проследить за ней через камеру домофона, установленную у подъезда. Его опасения подтвердились: девушка уединилась с другим парнем, и ревнивец в прямом эфире увидел, как они предаются любовным утехам, после чего напал на юношу, сообщает Baza .

Не сдерживая эмоций, молодой человек выбежал на улицу и без предупреждения набросился на соперника. Он начал бить его ногами и руками по голове, от чего 18-летний парень временно потерял сознание.

Девушка тут же вмешалась в конфликт и начала требовать остановиться. На что агрессивный парень начал ее оскорблять с использованием нецензурной брани.

«Ты че, б****, ш**** е*****!» — кричал парень.

В какой-то момент девушке удалось уговорить разъяренного ревнивца прекратить избиение, после чего все трое разошлись. Однако видеозапись с камеры домофона попала в интернет и привлекла внимание полиции.

В ходе разбирательства выяснились шокирующие подробности. Девушке, ставшей причиной конфликта, оказалось всего 15 лет. 18-летнему парню, которого избили, теперь грозит уголовная ответственность за добровольную сексуальную связь с несовершеннолетней. Аналогичная статья грозит и 23-летнему ревнивцу, который также вступал в интимные отношения со школьницей.

Полиция разыскивает обоих молодых людей. Избитому 18-летнему парню, помимо статьи за связь с несовершеннолетней, ничего не грозит за тот эпизод — он был жертвой нападения. А вот 23-летнему ревнивцу, помимо обвинения в интиме со школьницей, также придется ответить за жестокое избиение. Обоим грозит реальный срок.

