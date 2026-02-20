Длина не менее 14 см: в России появился ГОСТ на бананы

Росстандарт утвердил первый в России ГОСТ на бананы, предназначенные для ввоза в страну. Стандарт вступит в силу с марта, сообщает РИА Новости .

Новый ГОСТ распространяется на свежие бананы, которые в дальнейшем поступят в магазины для продажи. Теперь при импорте фрукты будут проверять на соответствие критериям: внешний вид, вкус, запах и степень зрелости.

Одно из требований — бананы должны ввозиться исключительно зелеными или светло-зелеными. Желтые плоды под запретом: они должны дозревать до потребительской спелости уже на территории России — на складах или в специально отведенных местах.

Также допустим один вырезанный плод в кисти, но с остатком зеленой плодоножки. Фрукты должны быть с легким огуречным ароматом и выделять млечный сок при разрезании. Длина бананов в ГОСТе установлена не менее 14 сантиметров, а в одной кисти должно быть минимум три плода.

При этом ГОСТ носит рекомендательный характер. Он служит ориентиром для производителей, но может стать и обязательным, если на него есть прямая ссылка в законе, контракте, техническом регламенте.

