Российскую модель-аферистку Анну Делви могут выдворить из США

Российскую модель-аферистку Анну Делви (Сорокину), обвиняемую в мошенничестве, ждет депортация из США в качестве нелегальной иммигрантки. Она пытается затянуть судебные процессы, чтобы остаться в стране, сообщает SHOT .

35-летнюю Анну могут депортировать из Соединенных Штатов из-за истекшей визы. Она не предоставляет документы в суд с указанием причин пребывания. Из-за этого рассмотрение дел переносится. Если суд все же возьмется за дело и изучит все документы, ее могут депортировать в Германию, где ее семья живет с конца 90-х годов.

Делви, несмотря на судебные ограничения, активно участвует в светской жизни Нью-Йорка. После условно-досрочного освобождения в 2021 году на нее установили GPS-трекер, ограничивающий передвижения за пределы города. Россиянка продолжает сниматься для Playboy и посещает модные показы. В январе отметила 35-летие в ресторане «Мари Vanna» в кокошнике.

История Делви легла в основу сериала Netflix «Изобретая Анну», за него девушка получила 300 тыс. долларов. В 21 год Анна захотела вращаться в светских кругах и придумала план: уехала в Нью-Йорк под псевдонимом Делви, подделывала чеки, брала в долг деньги у банков, сочинила легенду о наследстве в Германии. Своего добилась — попала в тусовки кинозвезд, спортсменов и топ-менеджеров. Обман вскрылся в 2017, Анну арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

