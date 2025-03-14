Российскому капитану контейнеровоза Solong предъявят обвинения

Назначена дата суда над российским капитаном контейнеровоза Solong

Задержанному российскому капитану контейнеровоза Solong Владимиру Мотину, столкнувшегося с танкером у берегов Британии, предъявлены обвинения, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Задержанный российский капитан контейнеровоза Solong Владимир Мотин предстанет перед судом в Кингстон-апон-Халле 15 марта», — говорится в сообщении агентства.

59-летнего капитана подозревают в убийстве по неосторожности.

Solong, который перевозил цианистый натрий, 10 марта протаранил танкер с авиационным топливом на борту.