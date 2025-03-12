В Британии арестовали капитана судна, врезавшегося в нефтяной танкер
Капитана контейнеровоза Solong взяли под стражу
Капитана контейнеровоза Solong, который врезался в танкер у берегов Британии, взяли под стражу, сообщает РБК со ссылкой на Sky News.
59-летнего мужчину арестовали по подозрению в убийстве по неосторожности, сказано в публикации. Суда перевозили опасные вещества, которые после происшествия попали в морскую воду.
Инцидент произошел 10 марта. Причины происшествия не раскрываются.
Судна перевозили авиационное топливо и цианистый натрий.