В Британии арестовали капитана судна, врезавшегося в нефтяной танкер

Капитана контейнеровоза Solong, который врезался в танкер у берегов Британии, взяли под стражу, сообщает РБК со ссылкой на Sky News.

59-летнего мужчину арестовали по подозрению в убийстве по неосторожности, сказано в публикации. Суда перевозили опасные вещества, которые после происшествия попали в морскую воду.

Инцидент произошел 10 марта. Причины происшествия не раскрываются.

Судна перевозили авиационное топливо и цианистый натрий.