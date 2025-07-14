День российской почты: 18-летняя почтальон ответила, почему мечтала об этой работе

18-летняя петербурженка Ксения К. развеяла миф о том, что на почте работают исключительно люди в возрасте. В своем возрасте она уже исполнила свою мечту и стала почтальоном, сообщает газета «Петербургский дневник» .

13 июля 8 тысяч человек отметили День российской почты. В управлении федеральной почтовой связи по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что почти каждый житель города является клиентом Почты России, даже те, кто не ходит самостоятельно в отделение. Эту дату отпраздновала и Ксения.

Отмечается, что на работы в почтовое отделение девушка пришла сразу после окончания одиннадцатого класса. Сейчас она планирует поступление в колледж, но пока она больше увлечена работой мечты. С ранних лет девочка мечтала продолжить путь своих родителей и связать свой карьерный путь с почтовой службой.

По мнению Ксении, платят на такой работе вполне достойно: молодой сотрудник получает 40 тысяч рублей в месяц и премии. Более того, каждый почтальон порт работодателя фирменную экипировку: сумку, зимнюю куртку и обувь. Также для каждого сотрудника предусмотрены скидки, акции и специальные предложения у партнеров компании в сфере здоровья, спорта, товаров и услуг, однако транспорт никак не покрывается, но девушка добавила, что он и не требуется.

Интересно, что почтальоны даже не пользуются Интернетом, так как они уже знают как и где лучше срезать, чтобы найти нужный корпус и быстрее попасть в нужный двор. Но иногда все-таки Интернет помогает.

«Когда начинала работать, порой ошибалась. Но люди относились с пониманием. Например, никто не выбрасывал письма, попавшие к ним по ошибке, их приносили в почтовое отделение», — добавила девушка.