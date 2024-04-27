Российского моряка Тимофея Колчанова освободят из плена в Иране

Представители посольства России в Иране договорились об освобождении пленного моряка Тимофея Колчанова. 38-летний старший механик находится на захваченном танкере MSC ARIES, который раньше принадлежал компании израильского миллиардера, сообщает SHOT .

Российское посольство договорилось о встрече с Колчановым, однако условием иранской стороны были переговоры на борту контейнеровоза. С 13 апреля танкер стоит в порту Бендер-Аббаса. Его охраняют вооруженные военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

После переговоров глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Колчанова и весь экипаж танкера освободят, но не сообщил, когда это произойдет. Сейчас им готовят замену. Когда другие моряки поднимутся на борт, остальные будут отпущены.

Колчанов отмечал, что на захваченном катере с пленными обращаются хорошо. Они продолжают обслуживать судно, а в свободное время занимаются в тренажерном зале. Раз в день им выдают телефоны на час, чтобы моряки поговорили с родными. Среди пленных, кроме 38-летнего россиянина, находятся граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.

Жена Колчанова Мария сообщила, что мужчина должен был вернуться к семье в конце мая. После известий о пропаже мужа женщина обратилась в МИД РФ. Позже с ней связались из компании, в которой работает мужчина, и сообщили, что с заложниками все в порядке.