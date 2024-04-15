Попавший в иранский плен моряк Тимофей Колчанов дал первый комментарий

Тюменский моряк, попавший в иранский плен, Тимофей Колчанов рассказал, что захватчики раздали пленным телефоны на час, чтобы те позвонили родным, пишет Mash .

По словам Колчанова, к захваченным морякам относятся хорошо. Среди пленных, кроме 38-летнего россиянина, находятся граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.

Самым страшным событием после захвата Колчанов назвал инцидент с электромехаником-эстонцем. Иранцы угрожали ему автоматом и требовали отключить связь на борту. Мужчина сначала сопротивлялся, но под давлением коллег выполнил просьбу.

Ранее жена Тимофея Колчанова Мария сообщала, что супруг должен был вернуться домой в середине мая. Женщина первой обратилась в МИД РФ, когда увидела в Сети новость про попавших в плен моряков.