Российское авторское общество подало в суд на организатора шоу Егора Крида

Российское авторское общество намерено взыскать 320 тыс. рублей с организатора шоу известного рэп-исполнителя Егора Крида за прошлогодний концерт в Архангельске, сообщает SHOT .

Регулятор в области авторских прав подал судебный иск к ООО «Твой концерт». Организатор архангельского концерта музыканта не оформил необходимые документы. Перед входом на сцену Крид должен был подписать документы об авторских правах на его песни, однако этого не произошло.

При этом самого рэпера не устроили действия организаторов и он отсудил у них 12 млн рублей, однако ООО «Твой концерт» удалось снизить сумму иска до 3 млн рублей.

Ранее стало известно, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров задолжал налоговой больше 4,5 млн рублей. На сегодняшний день у известного музыканта есть одно ИП.