Mash: лидер «Ленинграда» Шнуров задолжал налоговой больше 4,5 млн рублей
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Певец Сергей Шнуров задолжал Федеральной налоговой службе свыше 4,5 млн рублей. Сейчас у лидера группировки «Ленинград» есть одно ИП, сообщает Mash.
Основным видом деятельности Шнурова в данный момент является исполнительское искусство. На днях артист получил информацию от ФНС, где сообщается о долге в 4 591 764 рубля.
Раньше на певца были записаны еще шесть ООО, однако он их покинул.
С 2022 года артист выступает неохотно, желающих посетить его концерты почти нет.