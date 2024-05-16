Mash: лидер «Ленинграда» Шнуров задолжал налоговой больше 4,5 млн рублей

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Певец Сергей Шнуров задолжал Федеральной налоговой службе свыше 4,5 млн рублей. Сейчас у лидера группировки «Ленинград» есть одно ИП, сообщает Mash.

Основным видом деятельности Шнурова в данный момент является исполнительское искусство. На днях артист получил информацию от ФНС, где сообщается о долге в 4 591 764 рубля.

Раньше на певца были записаны еще шесть ООО, однако он их покинул.

С 2022 года артист выступает неохотно, желающих посетить его концерты почти нет.