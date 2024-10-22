Российский телеведущий Андрей Егоршев умер на 60-м году жизни

Известный российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев скончался на 60-м году жизни. Причины смерти не раскрываются, сообщает «Лента.ру» .

О кончине телеведущего в социальных сетях сообщила его супруга Мария. Женщина написала, что ей будет очень не хватать любимого мужа.

«Невозможно поверить… Спасибо, что ты был в моей жизни», — заявила Мария.

Егоршев родился в 1965 году в подмосковном Жуковском. Он окончил факультет журналистики МГУ. Вел программы «Пресс-экспресс» (ОРТ), «Неделя» (ТВЦ), «Обозреватель» (НТВ), работал на радиостанциях «Маяк», «Вести FM», «Радио России». Известно, что в последние годы ведущий жил в Италии.

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