Российский суд запретил сайт интернет-магазина Shein из-за ЛГБТ*-браслетов

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В ходе мониторинга Сети ведомство обнаружило на сайте онлайн-площадки товары, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.

Согласно решению суда, заказать продукцию с запрещенной в стране символикой могут не только взрослые, но и дети. Информация на сайте онлайн-магазина оказывает негативное влияние на нравственное, духовное, психическое и физическое развитие, а также здоровье россиян.

Ранее стало известно, что в Якутске проверят китайский клуб Number Оne из-за ЛГБТ*-пропаганды в заведении.

* Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.