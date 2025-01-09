Российский суд запретил сайт интернет-магазина Shein из-за ЛГБТ*-браслетов
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Центральный районный суд Тулы удовлетворил требование Роспотребнадзора запретить сайт интернет-магазина Shein из-за продажи ЛГБТ*-браслетиков, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В ходе мониторинга Сети ведомство обнаружило на сайте онлайн-площадки товары, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.
Согласно решению суда, заказать продукцию с запрещенной в стране символикой могут не только взрослые, но и дети. Информация на сайте онлайн-магазина оказывает негативное влияние на нравственное, духовное, психическое и физическое развитие, а также здоровье россиян.
Ранее стало известно, что в Якутске проверят китайский клуб Number Оne из-за ЛГБТ*-пропаганды в заведении.
* Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.