В Якутске проверят китайский клуб Number Оne из-за ЛГБТ*-пропаганды
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Специалисты проверят китайский клуб-ресторан Number Оne на улице Бестужева в Якутске из-за ЛГБТ*-пропаганды, сообщает административная комиссия города.
Заведение принадлежит ООО «Джинлун».
Там с 26 декабря в шоу участвуют приглашенные из Таиланда трансгендерные женщины и мужчины нетрадиционной ориентации, также в клубе ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.
Сообщения о данном нарушении в клубе уже были направлены в прокуратуру и в полицию.
По части 1 статьи 6.21 КоАП РФ за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений могут выписать штраф до 1 млн рублей или применить административное приостановление деятельности учреждения на срок до 90 дней. Такие же действия, которые совершил иностранец, наказываются штрафом до 100 тыс. рублей с арестом до 15 суток, а также с выдворением из страны.
* Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.