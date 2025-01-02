В Якутске проверят китайский клуб Number Оne из-за ЛГБТ*-пропаганды

Заведение принадлежит ООО «Джинлун».

Там с 26 декабря в шоу участвуют приглашенные из Таиланда трансгендерные женщины и мужчины нетрадиционной ориентации, также в клубе ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Сообщения о данном нарушении в клубе уже были направлены в прокуратуру и в полицию.

По части 1 статьи 6.21 КоАП РФ за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений могут выписать штраф до 1 млн рублей или применить административное приостановление деятельности учреждения на срок до 90 дней. Такие же действия, которые совершил иностранец, наказываются штрафом до 100 тыс. рублей с арестом до 15 суток, а также с выдворением из страны.

* Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.