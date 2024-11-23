Российский спецназовец рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области

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Боец «Ахмата»: ВСУ рискуют остаться без подвоза боеприпасов в Курской области

Российский боец спецназа «Ахмат» с позывным Барин заявил, что украинские военнослужащие рискуют остаться без подвоза провизии и боеприпасов на одном из участков в Курской области, где с наступлением Вооруженных сил РФ увеличивается расстояние между позициями ВСУ, сообщает РИА Новости .

«Наши наступают по флангам, здесь они (боевики ВСУ-ред.) растянулись, и у них проблема с подвозом будет скоро большая, посмотрим, сколько они протянут», — рассказал российский военнослужащий.

Боец добавил, что также проблемы с ротацией и доставкой грузов возникают из-за из-за труднопроходимых дорог и погодных условий.

Ранее экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по живой силе и боевой технике украинских сил в приграничных районах Курской области.