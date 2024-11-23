сегодня в 17:25

Российские штурмовики Су-25 нанесли массированные удары по ВСУ в Курской области

Экипажи отечественных бронированных дозвуковых штурмовиков Су-25 нанесли огненное поражение по живой силе и боевой технике украинских сил в приграничных районах Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах видно, как российские самолеты совершают боевой вылет и наносят ракетные удары по позициям противника. Затем Су-25 возвращаются на аэродром базирования.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированные ракетные удары по военным аэродромам, скоплениям живой силы и боевой техники ВСУ в 149 районах.

В результате точных ударов был уничтожен многоцелевой истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.