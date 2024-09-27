Российский регион отправил в Казахстан 150 тысяч роз

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С 19 по 24 сентября в Астраханской области Россельхознадзором проводилась проверка цветов, отправленных на экспорт в Казахстан. За эти дни в соседнюю страну отправили свыше 2000 роз, сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора.

Перед отправкой в другую страну на контрольном посту «Караозек» состоялся фитосанитарный контроль.

Образцы цветов были исследованы в специальной лаборатории. Никаких карантинных объектов в срезах не было обнаружено. Перевозчику были вручены соответствующие документы.

Всего из Астраханской области в Казахстан с начала 2024-го года отправили более 150 тысяч цветов.

Ранее в Астраханском морском порту проверили две партии фиников, поступивших в область из Ирана.