Российский посол в Лондоне назвал задержание Дурова ударом по свободе слова

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что задержание о Павла Дурова – это большой удар по свободе слова, который Париж осуществил по совету из США, сообщает RT.

"Мы в целом прекрасно понимаем, что это большой удар по свободе слова... Чего они добиваются, - конечно, Париж сделал это по определенному совету из США, - они хотят ключи от этого мессенджера", - заявил он.

Келин также выразил надежду, что Дуров сможет отстоять свою позицию в суде.

Дурову 28 августа было предъявлено обвинение в соучастии в администрировании Telegram с целью совершения незаконной транзакции организованной группой.

Ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Парижский суд обязал его появляться в полиции два раза в неделю.

Он обвиняется в шести правонарушениях, в числе которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Его обвиняли в отказе в сотрудничестве по киберпреступлениям в Telegram. Ранее стало известно, что брата бизнесмена Николая Дурова объявили в розыск во Франции.