Российский футболист рассказал о русофобии в Эстонии

Российский футболист Евгений Кабаев рассказал, что ему приходилось сталкиваться с русофобией со стороны полицейских в Эстонии, сообщает РИА Новости .

«Полицейские эстонские всегда недолюбливали русских, я это на себе ощущал. Постоянно на границе стоишь часами, чтобы ее проехать: они видят русские номера, постоянно докапываются, обыскивают машину. А эстонцы — пожалуйста, на зеленый свет», — рассказал он на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Кабаев выступал за эстонские клубы «Калев», «Лоотус» и «Левадия». В 2019 году его выслали из страны за превышение скорости и неоплаченные дорожные штрафы.

Ранее Посольство РФ в Хельсинки заявило, что в Финляндии наблюдается критический уровень русофобских настроений, которые отражаются и на спортивной сфере.

3 октября футбольный матч в Турку прервали из-за оскорбительных расистских выкриков в адрес игроков российского происхождения, которые выступают за финский футбольный клуб «Яро».