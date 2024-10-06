Российское посольство прокомментировало срыв матча из-за русофобии в Финляндии

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Посольство РФ в Хельсинки заявило, что в Финляндии наблюдается критический уровень русофобских настроений, которые отражаются и на спортивной сфере. Об этом сообщает РИА Новости .

3 октября футбольный матч в Турку прервали из-за оскорбительных расистских выкриков в адрес игроков российского происхождения, которые выступают за финский футбольный клуб «Яро».

«Вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны», — сказали в посольстве.

Там добавили, что в Финляндии возрастают расистские настроения в целом. А остановки игр по аналогичной причине происходили не один раз.

Дипмиссия также отметила реакцию директора ФК «ТПС», который принес извинения извинения за поведение болельщиков.

Также в посольстве высказали надежду, что спортивные организации примут эффективные дисциплинарные меры к виновным в ситуации, а еще обеспечат предотвращение таких инцидентов.