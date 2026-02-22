Российский демограф Алексей Ракша** бесследно исчез

Российский политолог Екатерина Шульман* заявила о том, что известный демограф Алексей Ракша** давно не выходит на связь.

«Коллеги, кто видел Ракшу** или слышал от него, или какие-то имеет о нем сведения? Не надо подробностей и геолокаций, но научное сообщество хотело бы удостовериться, что он жив», — написала политолог в своем Telegram-канале.

Шульман* добавила, что вынуждена спрашивать о местонахождении демографа в открытом доступе, так как остальные каналы «не выдают никакой обнадеживающей информации». Демограф не отвечает в соцсетях и на звонки в дверь московской квартиры.

В мае прошлого года Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов демографа Алексея Ракшу** за фейки о деятельности правительства России, а также за распространение информации иноагентов и нежелательных организаций.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ; включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

