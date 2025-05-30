Минюст признал иноагентами писателя Алексея Экслера* и демографа Алексея Ракшу*

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов писателя Алексея Экслера*, демографа Алексея Ракшу* и проект «Москва против мобилизации»*, сообщается на сайте ведомства.

Также перечень иноагентов пополнили фотограф Евгений Фельдман* и правозащитники Александр Черкасов*, Александра Поливанова* и Григорий Охотин*.

Согласно данным Минюста РФ, писатель Алексей Экслер* распространял фейки о действиях властей и Вооруженных сил РФ, выступал против проведения спецоперации, а также распространял контакт иностранных агентов и организаций, признанными нежелательными в России.

Демограф Алексей Ракша* занимался распространением ложных данных о действиях российского правительства, а также информации иноагентов и нежелательных в РФ организаций.

Ранее Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов поэта Александра Смирнова*, украинского журналиста Алексея Суханова* и политолога Юрия Пивоварова*.

*Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.