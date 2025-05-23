Минюст признал иноагентами поэта Смирнова*, журналиста Суханова* и Пивоварова*

сегодня в 17:37

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов поэта Александра Смирнова*, украинского журналиста Алексея Суханова*, политолога Юрия Пивоварова*. Об этом сообщается на сайте ведомства .

Смирнов* публиковал фейки о решениях органов власти РФ, проводимой политики. Также выступал против СВО. Распространял материалы иноагентов.

Суханов* публиковал фейки о решениях и действиях властей РФ. Он выступал против СВО, плохо высказывался о гражданах России. Работает с иностранной организацией.

Пивоваров* публиковал фейки о решениях органов государственной власти РФ, проводимой политике. Выкладывал недостоверную информацию, которая направлена на формирование негативного образа ВС РФ. Выступал против СВО. Взаимодействует с нежелательными организациями.

*Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.