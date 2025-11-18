Российских политиков обвинили в демонстрации экстремистской символики

сегодня в 22:34

На главу партии «Яблоко» составили протокол за публикацию о Навальном*

Как сообщает «Коммерсантъ», протокол составлен по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики) и связан с публикацией политика в социальной сети, где он выразил соболезнования в связи с гибелью Алексея Навального*.

Рыбаков заявил, что не намерен удалять спорные публикации и готов доказывать свою правоту в суде. Параллельно аналогичный протокол составлен в отношении депутата заксобрания Петербурга от «Яблока» Ольги Штанниковой.

Оба дела будут рассмотрены в конце ноября — начале декабря 2024 года. Политики сохраняют свои планы на участие в предстоящих парламентских выборах.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать двух российских оппозиционеров.

*Физическое лицо, внесенное в перечень иностранных агентов, список террористов и экстремистов в России.

