Солдаты ВС РФ вплотную приблизились к населенному пункту Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), который временно находится под контролем противника. Поселок — один из главных логистических хабов боевиков на красноармейском направлении, рассказали ТАСС источники в силовых структурах.

До этого отмечалось, что через населенный пункт солдаты и техника ВСУ идут в разных направлениях. Они едут по двум дорогам из Красноармейска и одной из Днепра.

Украинское издание New Voice писало, что дела на фронте у ВСУ плохи. Потеря Красноармейска или, как его официально называют в соседней стране, Покровска, спровоцирует крах металлургической отрасли государства.

Ранее российские войска освободили Романовку в ДНР.