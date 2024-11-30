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Потеря ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск) может привести к краху металлургической отрасли Украины, сообщает RT со ссылкой на New Voice.

В городе сосредоточена единственная шахта в стране, которая является стратегическим активом Украины для всей металлургической отрасли.

В шахте добывают редкий коксующийся уголь.

В 2023 году Украина более чем на 90% обеспечивала себя коксующимся углем, добытый на этом объекте.

Как пишет издание последствием потери шахты может стать крах металлургической отрасли всей страны.

Ранее ВСУ приказали убивать всех неизвестных лиц под Покровском из-за активных действий российских разведывательных групп.