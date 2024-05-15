Российские военные полностью освободили Работино в Запорожской области
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Подразделения группировки войск «Днепр» успешно выполнили боевую задачу по освобождению от солдат ВСУ населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В битве за Работино российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ и спецтехнике. В результате противник потерял порядка 25 военнослужащих, 2 автомобиля и американскую 155 мм гаубицу М777.
ВС РФ ликвидировали в том числе технику и живую силу 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.
Ранее Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов в Харьковской области. Речь идет про Глубокое и Лукьянцы.
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