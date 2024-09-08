сегодня в 12:48

Бойцы из подразделений группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Удары ВС РФ пришлись по бойцам и технике 47-й механизированной, 144-й пехотной бригад, 49-го штурмбатальона ВСУ и 109-й бригады теробороны. Противник находился возле населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-Бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров ДНР.

Кроме того, российские военные отразили восемь контратак штурмгрупп 32-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад украинской армии, 12-й и 14-й бригад нацгвардии.

ВСУ потеряли до 560 бойцов, танк, американские боевые бронемашины MaxxPro и две бронемашины «Козак», два автомобиля, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стране еще многое нужно сделать для победы в СВО.