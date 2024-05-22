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Минобороны: бойцы ВС РФ взяли под контроль село Клещеевка в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск в ходе боевых действий освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Также бойцы ВС РФ уничтожили живую силу и боевую технику 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны вблизи н. п. Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР.

За прошедшие сутки потери противника составили более 364 боевиков, 2 боевые бронемашины, 18 автомобилей, 152-мм гаубица Д-20, гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и британское 105-мм орудие L-119.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ контролируют около 40% территории Волчанска, а северная часть города уже целиком освобождена.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.