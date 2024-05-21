ВС РФ полностью контролируют северную часть Волчанска в Харьковской области
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Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что ВС РФ контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города уже целиком освобождена, сообщает РИА Новости.
По словам Ганчева, Волчанск по-прежнему остается самой горячей точкой Харьковской области. Российские военные глубоко вклинились в оборону и выбили ВСУ, насколько смогли.
«Улучшили, так скажем, свои позиции и продолжают дальше движение к речке Волчья, которая делит города на две части… Северная часть города уже полностью освобождена».
Виталий Ганчев
Глава российской администрации Харьковской области
Ранее ВС России поразили украинскую диверсионно-разведывательную группу на острове.