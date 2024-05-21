ВС России поразили украинскую диверсионно-разведывательную группу на острове

сегодня в 11:35

Также российские бойцы поразили технику и живую силу украинских бригад в районах Степного, Степногорска, Работина и Новопокровки.

Украинская армия потеряла 20 военных, танк, девять машин. Также ВС РФ поразили 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 152-мм гаубицу Д-20.

ВС РФ продолжают проведение спецоперации на территории Украины.