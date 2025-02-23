Российские ветеринары спасли от смерти поссума, ампутировав поврежденный хвост

Ветеринары спасли от смерти домашнего поссума Тем Темыча, который получил серьезную травму хвоста. Специалистам пришлось его ампутировать, сообщает Baza .

Инцидент произошел около месяца назад. Хозяйка вернулась домой и обнаружила своего любимца в плачевном состоянии. Оказалось, что Тем Темыч травмировал свой хвост. При этом с каждым днем его состояние лишь ухудшалось.

Специалисты ветеринарной клиники «Медвет» диагностировали у поссума некроз тканей. Ветеринары были вынуждены ампутировать поврежденный хвост, чтобы спасти питомца от смерти.

В настоящее время поссум идет на поправку, с удовольствием ест кузнечиков и привыкает к новой жизни без хвоста.