Российские ветеринары спасли от смерти поссума, ампутировав поврежденный хвост
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Ветеринары спасли от смерти домашнего поссума Тем Темыча, который получил серьезную травму хвоста. Специалистам пришлось его ампутировать, сообщает Baza.
Инцидент произошел около месяца назад. Хозяйка вернулась домой и обнаружила своего любимца в плачевном состоянии. Оказалось, что Тем Темыч травмировал свой хвост. При этом с каждым днем его состояние лишь ухудшалось.
Специалисты ветеринарной клиники «Медвет» диагностировали у поссума некроз тканей. Ветеринары были вынуждены ампутировать поврежденный хвост, чтобы спасти питомца от смерти.
В настоящее время поссум идет на поправку, с удовольствием ест кузнечиков и привыкает к новой жизни без хвоста.