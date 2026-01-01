Российские ученые открыли динозавра, который воровал яйца у других ящеров

Уникального динозавра, который был приспособлен только к воровству, открыли российские ученые в пустыне Гоби (Монголия), сообщает kp.ru .

Исследование ученых выпущено в журнале Proceedings of the Zoological Institute RAS. Речь в нем ведется о динозавре Manipulonyx reshetovi. Он жил примерно 60-100 млн лет назад.

В латинском названии есть русская фамилия, так как видовое название данная группа получила по имени палеонтолога Валерия Решетова. Именно он руководил научными экспедициями в Монголию и раскопал кости еще в 1979 году. Но описаны его находки были только сейчас.

Manipulonyx reshetovi был ночным динозавром с очень острым слухом и проницательным, «ночным» бинокулярным зрением. Размеры — около 0,5 м, причем в ходе эволюции он только мельчал. Этот динозавр похож большую курицу с длинными ногами и острым клювом.

Все описанные свойства были ему нужны, чтобы воровать яйца у более крупных сородичей и питаться ими. Он добывал пищу в полной темноте, пока все спали.

Самое интересное специалисты нашли в «руках» динозавра. Его «пальцы» созданы природой так, чтобы он мог захватывать округлое скользкое яйцо. Кроме того, его длинные ноги позволяли очень быстро убежать с добычей. А еще у динозавра на «руке» — уникальный коготь. Им можно было пронзить любую, даже самую толстую оболочку.

Как уточнили ученые, строение кисти Manipulonyx reshetovi позволяло плотно прижимать второй (самый большой) палец к поверхности яйца. А реконструированная специалистами мощная мускулатура плеча и локтя обеспечивала сильное сжатие и резкое разгибание для освобождения застрявшего когтя. Еще у динозавра были направленные вбок плечевые суставы, которые давали возможность обхватывать яйцо сразу двумя передними лапами.

