Российские туристы отметили День Победы на лайнере около берегов Южной Кореи

Российские туристы в окружении иностранцев отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне на круизном судне у берегов Южной Кореи, сообщает Baza .

Лайнер Ovation of the Seas идет из Китая в Японию через Южную Корею. В преддверии праздника россияне планировали организовать мероприятие в конференц-зале, однако администрация выступила против.

Тогда туристы из РФ с триколорами и георгиевскими лентами вышли на «центральную улицу» лайнера и запели знаменитую «Катюшу». Иностранные пассажиры поддержали россиян, а администрация сдалась и вывела трансляцию парада Победы на большой экран.

Ранее на Красной площади в Москве завершился праздничный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После парада Победы на Красной площади президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.