Российские ракетоносцы Ту-95МС 14 часов летали над Беринговым морем

сегодня в 16:51

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ провели плановый полет в небе над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 14 часов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракетоносцы летали в сопровождении истребителей Су-35С и Су-30СМ ВКС РФ. Во время маневров производилась дозаправка топливом в воздухе.

На определенном участке маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители зарубежных государств. Российская дальняя авиация регулярно летает над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Балтийского, Черного морей и Тихого океана.

Полеты выполняются в соответствии с правилами использования воздушного пространства.

Ранее политолог Вадим Сипров заявил, что непродление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не говорит о приближении мировой ядерной войны. Также это не инструмент политического давления.

