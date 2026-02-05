ДСНВ не продлен: стоит ли миру ожидать ядерную войну?

Непродление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений ДСНВ) не означает приближение мировой ядерной войны и не является инструментом политического давления, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров.

Срок действия ДСНВ истекает в четверг. Россия до сих пор ждет ответ от США по инициативе продолжить придерживаться ограничений.

«Ядерные силы России и США по-прежнему обеспечивают стратегический баланс и позволяют сторонам нанести друг другу гарантированный ответный удар. Сам ДСНВ ограничивает прежде всего средства доставки ядерных боеприпасов, а не количество боеголовок», — сказал Сипров.

Он отметил, что Россия в последние годы существенно продвинулась в модернизации всех компонентов ядерной триады. В частности, на боевое дежурство заступают новые ракеты «Сармат» с гиперзвуковым блоком «Авангард», активно обновляется подводный флот с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также проводится модернизация стратегической авиации.

«Даже при отсутствии принципиально новых самолетов развитие крылатых ракет позволяет эффективно использовать модернизированные Ту-95 и Ту-160. Ситуация в США выглядит менее устойчивой. Американская сторона сталкивается с серьезными проблемами при замене устаревших ракет „Минитмен“, а сроки ввода в строй новых ракет „Сентинел“ и подводных лодок класса „Колумбия“ постоянно сдвигаются», — рассказал политолог.

Эксперт связал это с ограниченными возможностями американской промышленности и последствиями деиндустриализации, добавив, что именно эти факторы сегодня сильнее влияют на стратегический баланс, чем формальный статус договора.

